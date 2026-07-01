Два новых учебных заведения откроются в 2026 году в Краснодарском крае

Школа «Поколение» и кадетский корпус открываются в Краснодаре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В сентябре двери для учеников откроют краевая школа «Поколение» и Кубанский казачий кадетский корпус имени атамана Безуглого. Новые учебные заведения в Краснодаре и Динском районе были построены по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

«В сентябре начнут работу краевая школа «Поколение» и Кубанский казачий кадетский корпус имени атамана Безуглого. На их оснащение мы направим 309 миллионов рублей. В регионе впервые появится школа-интернат такого формата, рассчитанная на круглосуточное пребывание 600 детей. Здесь создана мощная научная база под руководством преподавателей ведущих кубанских вузов. Уверен, именно здесь вырастут специалисты, которые обеспечат технологический и экономический прорыв нашего края», – отметил Вениамин Кондратьев.

Школа «Поколение» расположена в Краснодаре. В ней будут обучаться более тысячи учеников 5–8 и 10 классов, при этом для 600 детей организуют круглосуточное проживание. Обучение будет профильным: технологическим, естественно-научным, агротехнологическим и гуманитарным. Курировать работу научных центров школы возьмут на себя пять ведущих вузов: КубГУ, КубГАУ, КубГТУ, КубГМУ и Академия защиты информации имени С. М. Штеменко.

В Динском районе начнет работу Кубанский казачий кадетский корпус имени атамана Безуглого. Он станет самым масштабным в регионе: корпус рассчитан на 600 кадет с возможностью круглосуточного пребывания, а в первый набор планируют принять 360 учащихся. В марте 2025 года по инициативе губернатора корпусу присвоили имя дважды Героя труда Кубани атамана Ивана Безуглого.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, на заседании ЗСК также утвердили финансирование других важных направлений: 600 млн рублей выделено на мебель и оборудование для новых образовательных учреждений, а 190 млн рублей — на бесплатное питание школьников с ограниченными возможностями здоровья.