ПВО России отразили атаки беспилотников в небе над Краснодарским краем

За сутки сбито 133 украинских дрона в нескольких регионах Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В течение суток, с 08:00 до 20:00 по московскому времени, средства ПВО перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотника самолетного типа. Атаки зафиксированы в Московском регионе, Ставропольском и Краснодарском краях, республиках Башкортостан и Калмыкия, а также над акваторией Азовского моря и территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

Ранее Минобороны РФ сообщило о массированной атаке БПЛА в ночь на 1 июля: при отражении удара над Кубанью, Черным и Азовским морями беспилотники противника были успешно нейтрализованы.

По данным ведомства, в период с 21:00 30 июня до 08:00 1 июля системы ПВО уничтожили 179 украинских беспилотников самолетного типа. Налеты зафиксированы в ряде регионов, включая Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Калужскую, Курскую и Орловскую области.