Обломки дрона упали на частный дом в станице Пластуновской Динского района

Фрагменты БПЛА упали в Краснодарском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В станице Пластуновской Динского района обнаружены обломки беспилотника. Фрагменты БПЛА упали во дворе частного дома, повредив кровлю; пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

Ранее Министерство обороны РФ рассказало, что в течение суток, с 08:00 до 20:00 по московскому времени, средства ПВО перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотника самолетного типа.

Атаки зафиксированы в Московском регионе, Ставропольском и Краснодарском краях, республиках Башкортостан и Калмыкия, а также над акваторией Азовского моря и территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.