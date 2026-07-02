Мошенники рассылают приглашения от имени уроженки Краснодара Маргариты Симоньян

Маргарита Симоньян Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Почетный житель Краснодара, известная журналистка Маргарита Симоньян предупредила своих подписчиков о новой схеме интернет-мошенничества. Злоумышленники, используя ее образ и от имени помощника, рассылают пользователям приглашения в закрытые каналы в мессенджере Макс.

Симоньян официально заявила, что не имеет никакого отношения к подобным проектам. Она отметила, что у нее есть только три верифицированных канала в данном мессенджере: основной, личный («домашний») и тематический ресурс, посвященный истории и литературе. Все остальные сообщества, якобы созданные ею или ее командой, являются фейками, цель которых - ввести аудиторию в заблуждение.

«Ни я, ни мои помощники не ведем никаких закрытых каналов в MAX», - написала она в соцсетях.

Маргарита призвала граждан проявлять максимальную бдительность: не переходить по сомнительным ссылкам, не подписываться на подозрительные ресурсы и ни в коем случае не передавать свои персональные данные посторонним лицам. Мошенники зачастую используют авторитет известных людей для обмана граждан, поэтому проверка достоверности информации остается лучшим способом защиты от преступных посягательств.

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