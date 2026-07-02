Туроператоры сообщили о падении продаж путевок в Абхазию на 5–10%

Абхазия, Гагра Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В летнем сезоне 2026 года потребительский спрос на туры в Абхазию демонстрирует признаки стагнации после рекордных показателей прошлого года. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, туристический рынок перешел от фазы стремительного роста к фазе замедления. Тем не менее направление сохраняет статус одного из самых бюджетных на Черноморском побережье: отдых в республике по-прежнему обходится туристам до 30% дешевле, чем в соседнем Сочи.

Крупные российские туроператоры фиксируют снижение объемов продаж в среднем на 5–10%. Так, в компании «Интурист» просадку оценивают в 5–7%, а эксперты туроператора «Дельфин» сообщают о падении спроса до 10%. Специалисты выделяют несколько ключевых причин такой динамики: нестабильность в расписании сочинского авиаузла, несвоевременное разъяснение правил пересечения границы для несовершеннолетних граждан, различия в ценовой политике местных отелей.

Дополнительным сдерживающим фактором стали периодические временные приостановки работы пограничного перехода из-за угроз атак беспилотников. Несмотря на логистические трудности, в АТОР отмечают, что туроператоры и перевозчики оперативно адаптируются к меняющимся условиям.

По мнению представителей турбизнеса, исправить ситуацию во второй половине лета может перенаправление части авиарейсов в аэропорт Сухума. Это решение позволило бы разгрузить аэропорт Сочи, минимизировать задержки рейсов и заметно улучшить итоговые показатели туристического сезона.

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