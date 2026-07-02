Краснодарское высшее военное училище имени Штеменко получило новый статус

Роль вуза в государственной безопасности продолжает расти Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С. М. Штеменко с 1 июля 2026 года получило новый статус – теперь это Военная академия защиты информации имени генерала армии С. М. Штеменко.

Решение приняло руководство Министерства обороны РФ. По сути, это не просто смена вывески: изменился и статус учебного заведения – из училища оно преобразовано в академию. При этом профиль подготовки остался прежним: здесь по-прежнему готовят военных специалистов по защите информации для всех видов и родов войск Вооруженных Сил РФ, а также для других федеральных органов исполнительной власти.

Кроме того, академия продолжает обучать военнослужащих из иностранных государств (в том числе стран СНГ) по направлениям информационной безопасности. Специалисты такого профиля сегодня особенно востребованы: цифровая безопасность становится одним из ключевых элементов обороноспособности страны.

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