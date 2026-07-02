В Геленджике ввели лимиты на продажу бензина на АЗС Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Геленджике по состоянию на утро 2 июля в штатном режиме функционируют семь автозаправочных станций. Об этом сообщили в мэрии курорта.

Собственники сетей ввели временные ограничения на отпуск нефтепродуктов: топливо заправляют исключительно в баки автомобилей (налив в канистры запрещен), а лимит на одну машину составляет от 20 до 30 литров.

Наличие видов топлива на работающих АЗС:

АИ-100 - доступен на одной АЗС;

АИ-95 - доступен на четырех АЗС;

АИ-92 - доступен на пяти АЗС;

Дизельное топливо - доступно на пяти АЗС.

При этом три заправочные станции в настоящий момент отпускают исключительно дизельное топливо.

Список действующих альтернативных АЗС и лимиты на них:

«Роснефть» (ул. Туристическая) - лимит до 30 литров на автомобиль;

«Лукойл» (ул. Островского) - лимит до 20 литров на автомобиль;

«Лукойл» (на кольце) - лимит до 20 литров на автомобиль;

«Газпромнефть» (трасса М-4 «Дон», Бобруковая Щель) - лимит до 30 литров на автомобиль;

«Газпромнефть» (ул. Ходенко) - лимит до 30 литров на автомобиль;

«Газпромнефть» (Сухумское шоссе) - лимит до 30 литров на автомобиль;

«Лукойл» (с. Архипо-Осиповка) - лимит до 20 литров на автомобиль.

«Сейчас на всех уровнях принимают решения, чтобы стабилизировать ситуацию», – отмечают в пресс-службе администрации Геленджика.

Автомобилистов убедительно просят не поддаваться панике и не закупать топливо впрок. Это поможет быстрее ликвидировать очереди на работающих станциях и обеспечить бензином всех, кому это необходимо.

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