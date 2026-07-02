Полиция Краснодара напомнила о штрафах за купание в фонтанах

Купаться в фонтанах запрещено Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре продолжают действовать строгие ограничения на купание – под запретом не только городские фонтаны, но и водоемы. Об этом напомнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодару, призвав горожан не рисковать здоровьем и не нарушать установленные правила.

За купание в неположенных местах нарушителям грозит административный штраф - 1 тысяча рублей. При этом правоохранители уточняют: санкции - не главное, основное внимание уделяется безопасности жителей.

Опасности в водоемах вполне реальны: в реке Кубань, городских озерах и других акваториях встречаются сильные течения и водовороты, а качество воды не соответствует санитарным нормам, что чревато серьезными рисками для здоровья.

Не менее рискованно купаться и в фонтанах. Там используется техническая вода, которая не предназначена для контакта с кожей. Кроме того, опасность представляют сами конструкции: струи под высоким давлением способны нанести травмы, а элементы оборудования могут стать причиной ушибов и порезов.

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