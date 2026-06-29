Июльский зной на подходе: Столбики термометров на Кубани взметнутся до +35

Летняя жара идет на Кубань Фото: Иван ДРУЗЯКИН.

На Кубань вот-вот придет по-настоящему жаркая южная летняя погода. В регионе прогнозируют полное прекращение дождей, а вместе с ним и повышение температуры.

«Мы будем находиться в поле повышенного давления, и в связи с этим ожидается преимущественно сухая погода», – рассказала «КП»-Кубань» заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова.

И если 30 июня местами еще возможны кратковременные дожди, то уже с 1 июля на всей территории Краснодарского края установится ясная погода без осадков. Небольшое исключение составит вечер 3 июля, когда из-за роста облачности в некоторых районах может пройти слабый дождь.

Температурные показатели начнут стремительно расти. 30 июня днем ожидается +26…+31 °C, 1 июля температура подрастет до +28…+33 градусов, а 2 и 3 июля столбики термометров достигнут знойных +30…+35 °C.

В юго-восточных предгорных районах чуть свежее: днем воздух будет прогреваться до +24…+29 °C.

Ночи также ожидаются жаркие: на большей части края прогнозируют +17…+22 °C. А в предгорьях столбики термометров будут опускаться до +12…+17 °C.

«Ветер ночью слабый, днем за счет прогрева временами от слабого до умеренного, сильного не ждем, – отметила Светлана Попова. – Так что будет жаркая, но хорошая погода, которую многие так ждали».

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