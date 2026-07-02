Организатор канала незаконной миграции в Краснодаре отправится в колонию

Краевой суд подтвердил приговор организатору канала незаконной миграции в Краснодаре Фото: Архив "КП".

Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор в отношении мужчины, организовавшего канал незаконной миграции. Фигурант дела получил три года и шесть месяцев колонии общего режима, поскольку апелляционная инстанция не нашла оснований для пересмотра решения Первомайского районного суда Краснодара.

По следствия, преступная схема действовала в начале 2023 года. Подсудимый в Краснодаре находил иностранцев, стремившихся попасть в Россию нелегально, и россиян, готовых за вознаграждение стать фиктивными принимающими сторонами без фактического предоставления жилья.

«Затем в миграционную службу подавались заявления на приглашение с поддельными гарантийными письмами», – рассказали в объединенной пресс службе судов Краснодарского края.

Благодаря этой схеме в страну незаконно въехали 35 граждан из Ирака, Йемена и Сирии. Организатор брал за каждого мигранта порядка 400 долларов США: часть суммы шла на выплаты «принимающим сторонам», остальное оставлял себе.

Теперь приговор вступил в законную силу. Мужчина отправится отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

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