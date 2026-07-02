Мошенники звонят семьям участников СВО от имени журналистов Кубани

По телефону не рекомендуют сообщать песональные данные Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае зафиксировали случаи подозрительных звонков семьям участников СВО. Неизвестные представляются журналистами местных изданий и под предлогом подготовки материалов о бойцах пытаются получить персональную информацию.

Один из таких случаев произошел в Апшеронске. Супруге участника СВО позвонил мужчина, который назвался сотрудником газеты «Апшеронский рабочий». Он сообщил, что якобы собирается написать материал о ее героическом муже, а затем прислал ссылку и попросил перейти по ней.

Похожая ситуация возникла и в Темрюкском районе. Там неизвестные звонят семьям бойцов СВО от имени редакции газеты «Тамань». Собеседников просят предоставить фотографии, сведения о выплатах и личные данные.

Такие просьбы могут быть частью мошеннической схемы. Переход по сомнительным ссылкам опасен: злоумышленники могут получить доступ к личной информации, банковским данным или аккаунтам в мессенджерах.

В Союзе журналистов Кубани советуют не сообщать по телефону персональные данные, не отправлять документы и фотографии незнакомым людям, а также не переходить по ссылкам из сообщений. Если звонящий представляется журналистом, лучше самостоятельно перезвонить в редакцию по официальному номеру и уточнить, действительно ли там готовят материал. Особенно осторожными стоит быть семьям военнослужащих. Любые вопросы о выплатах, документах, месте службы и личных данных бойцов должны насторожить.

Ранее сообщалось, что мошенники рассылают приглашения от имени уроженки Краснодара Маргариты Симоньян.