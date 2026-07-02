Железные розы и пожарные будни: как сибирский спасатель раскрывает талант в мастерской

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Прапорщик МЧС Иван Коровченко из Новокузнецка совмещает опасную службу с творческим ремеслом: днем он спасает людей во время пожаров, а вечерами творит из металла. Так в одном человеке уживаются и спасатель, и мастер.

Восемь лет назад Иван впервые попробовал себя в холодной ковке. Все началось с работы над воротами для мамы. Вдохновение пришло от родственника с Урала, а первым самостоятельным проектом стал мангал. Для новичка задача оказалась непростой: не было ни оборудования, ни материалов, и чтобы собрать все необходимое, Ивану пришлось брать дополнительные подработки.

Профессию пожарного он выбрал осознанно — хотел носить форму и приносить пользу обществу. В 2018 году он пришел на службу в МЧС. Иван видит связь между двумя своими занятиями: и борьба с огнем, и работа с металлом требуют выносливости, силы и готовности к риску. При этом хобби стало для него важной эмоциональной разгрузкой: после тяжелой смены, выматывающей и физически, и морально, он спешит в свою небольшую мастерскую, где порой засиживается до глубокой ночи.

Сейчас мастер создает не только привычные изделия вроде ворот и калиток, но и декоративные вещи, например, железную розу может выковать всего за 15 минут. В его портфолио — мебель, навесы, элементы декора. Иван убежден, что возможности холодной ковки практически безграничны.

Главной наградой на службе для него остаются слова благодарности от тех, кому удалось помочь. Жизненный принцип Ивана прост и глубок: помогать нужно бескорыстно и без разделения на хороших и плохих.

«Я навсегда запомнил слова во время одного собеседования в МЧС: профессия пожарного — самая неподкупная. Мне нравится оказывать содействие другим. Не выборочно, а всем», — цитирует слова Ивана Коровченко Горсайт.

Иван планирует служить до пенсии, которая в МЧС наступает после 20 лет выслуги, и хочет передать свой опыт сыну. Шестилетний мальчик уже интересуется делом отца: бывает на работе, различает пожарные машины, заглядывает в мастерскую и с гордостью говорит, что, когда вырастет, будет помогать людям, как папа. Иван с улыбкой называет сына маленьким начальником, и рад, что ребенок тянется к его миру — и к службе, и к ремеслу.

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