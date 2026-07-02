Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика2 июля 2026 18:12

Над Кубанью, Черным и Азовским морями сбили украинские БПЛА 2 июля

Средства ПВО уничтожили 100 украинских беспилотников над регионами России
Светлана ОВДЕЙ
Над Кубанью, Черным и Азовским морями сбили украинские БПЛА 2 июля Фото из архива КП

Над Кубанью, Черным и Азовским морями сбили украинские БПЛА 2 июля Фото из архива КП

Над Кубанью, Черным и Азовским морями сбили украинские БПЛА 2 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего с 8:00 до 20:00 над регионами России перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотников самолетного типа. В том числе дроны сбили над Тверской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской областями.

Беспилотники уничтожены над Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской областями, Московским регионом и Крымом.

Напомним, украинский беспилотник атаковал автобус Минск – Анапа. В салоне находились 14 человек – 12 пассажиров и 2 водителя.