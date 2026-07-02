Над Кубанью, Черным и Азовским морями сбили украинские БПЛА 2 июля Фото из архива КП

Над Кубанью, Черным и Азовским морями сбили украинские БПЛА 2 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего с 8:00 до 20:00 над регионами России перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотников самолетного типа. В том числе дроны сбили над Тверской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской областями.

Беспилотники уничтожены над Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской областями, Московским регионом и Крымом.

Напомним, украинский беспилотник атаковал автобус Минск – Анапа. В салоне находились 14 человек – 12 пассажиров и 2 водителя.