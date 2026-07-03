Обезьян из частного дома в Адыгее после гибели женщины передадут в зоопарк Фото: пресс-служба СУ СКР по республике

Обезьян из частного дома в Адыгее после гибели женщины передадут в зоопарк. Об этом kuban.aif.ru сообщили в СУ СКР по республике.

Напомним, трагедия произошла в Тахтамукайском районе 2 июля. На территории частного дома содержались приматы разных видов. 84-летняя женщина открыла вольер, чтобы покормить животных. В этот момент один из приматов напал на пенсионерку и покусал ноги.

Пострадавшая женщина скончалась на месте. Кроме бабушки обезьяна покусала ее 39-летнего внука. Мужчину доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.

Известно, что обезьяны принадлежат внучке погибшей пенсионерки. Приматов содержали на территории частного дома незаконно. В отношении владелицы животных возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.