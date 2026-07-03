В Краснодаре работают 43 заправки 3 июля Фото из архива КП

В Краснодаре работают 43 заправки 3 июля. Об этом сообщили в муниципальном центре управления.

На 37 заправках в наличии АИ-92, на 36 – АИ-95. На 18 станциях есть АИ-100. Дизельное топливо отпускают на 40 заправках.

В частности, работают заправки «Роснефть» по улицам Селезнева, Лизы Чайкиной, Московской, Кубанская Набережная, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Котовского, Бородинской, Уральской и Аэропортовской. Топливо отпускают на АЗС «Лукойл» по улицам Тургенева, Фадеева, Мирный проезд, Ставропольской.

Заправки «Газпром» работают по улицам Мачуги, Крупской, Дзержинского, Российская, Красных Партизан, Ейское шоссе, Почтовое отделение 1, а сети «Газпромнефть» – на Селезнева, Уральской, по трассе Краснодар-Кропоткин в сторону от хутора Ленина в Краснодар, трассе Краснодар-Кропоткин вблизи хутора Ленина, 1-я Дорожной, Восточно-Кругликовской, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинской.

Отпускают топливом АЗС сети Teboil по улицам Московской, Красных Партизан, Сормовской, сети Rusoil на Ростовском шоссе и Пластунской, сетей «Татнефть» и «Уфимнефть» на Ростовском шоссе, а также сети АЗС «Ирбис» на улице Степана Разина.

60 заправок в Краснодаре временно не отпускают топливо. 11 АЗС закрыли на ремонт либо ребрендинг.

По решению собственников на заправках топливо наливают только в баки.

Напомним, в Новороссийске 3 июля бензин отпускают только по топливным картам. На заправках города-героя нет топлива.