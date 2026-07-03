На заправках в Новороссийске нет бензина Фото из архива КП

В Новороссийске отпускают бензин только по топливным картам. Об этом сообщили в муниципальном центре управления. Утром 3 июля бензина на заправках в городе-герое нет.

«Дизельное топливо в ограниченном количестве доступно на восьми заправочных станциях», - сообщили в МЦУ Новороссийска.

Топливная карта - это виртуальная или пластиковая карта для безналичной оплаты топлива. Ее оформляют индивидуальные предприниматели и юрлица для заправки транспорта предприятия по договору компании с топливным оператором. Топливной картой пользуются только служебные авто на определенных заправках данного оператора.

«В первую очередь владельцы топливных карт - это предприятия жизнеобеспечения города - коммунальные службы, службы спасения, автотранспорт медучреждений, поставщики товаров и услуг первой необходимости и т.д.», - объяснили в МЦУ Новороссийска.

В городе доступна онлайн-карта, на которой отображена актуальная информация о наличии топлива. Она доступна по ссылке.

Напомним, в Краснодарском крае продолжают работу по стабилизации обстановки с бензином. Рабочая группа по топливообеспечению выработала пакет оперативных мер. Решения призваны ускорить логистику и уменьшить очереди на АЗС в период перестройки поставок.

В то же время водителей призвали пересаживаться на общественный транспорт. А альтернативой бензину и дизельному топливу предложили газ. В регионе насчитывается более 40 газозаправочных станций.

По обновленной информации, бензин на заправки Новороссийска везут. Топливо доставят на АЗС «Роснефть».

Бензин АИ-92 и АИ-95 в Кирилловке (промзона, район 1-й Ж/Д петля) ожидается к обеду. Поставка дизельного топлива остается под вопросом.

В поселок Верхнебаканский бензин АИ-92 доставят после обеда. Дизельное топливо везут.

На территории Цемдолина («Золотая рыбка») к обеду ожидается бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. На заправку у гипермаркета «Лента» АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо ожидается в ближайшее время.

В Новороссийске также запустили чат-бот с актуальной информацией о бензине, который доступен по ссылке https://max.ru/gde_benzin_nvrsk_bot.

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