Альтернатива бензину и дизелю. Как на Кубани развивают газозаправочные станции

На Кубани насчитывается более 40 газозаправочных станций Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Краснодарском крае предложили альтернативу бензину и дизельному топливу. В регионе обсудили развитие газозаправочных станций.

Напомним, на Кубани, как и во многих других регионах России, возник ажиотаж вокруг топлива. В южном регионе к тому же вырос спрос на бензин на фоне курортного сезона. Рабочая группа по обеспечению края топливом подготовила пакет оперативных мер, чтобы стабилизировать работу заправок. Это, по словам властей, позволит ускорить логистику и уменьшить очереди на станциях.

«Наравне с электромобилями газ – это достойная альтернатива транспорту на бензине и дизеле. Переход на газ экономически выгоден как жителям, так и организациям», – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

И это не единственный плюс, который выделили власти. Газ – экологически чистый вид топлива. А в Краснодарском крае – курортном и аграрном регионе – вопросы сохранения экологии всегда особенно значимы.

В настоящее время на Кубани насчитывается более 40 газозаправочных станций. В 2025 году в станице Павловской построили криогенную автозаправку и комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа с блоком заправки.

К слову, некоторые водители уже нашли плюсы в такой альтернативе. Автомобилистам, которые используют в качестве топлива газ, заправить машину становится гораздо проще и быстрее.

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