Ситуация с бензином мониторится ежедневно Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вокруг топлива во многих регионах России возник настоящий ажиотаж. Исключением не стал и Краснодарский край, где повышенный спрос на бензин подогревается пиком курортного сезона. Муниципальные власти региона перешли к тактике ручного управления, чтобы обеспечить бесперебойную работу автозаправочных станций и снизить время ожидания для автомобилистов, а пресс-службы мэрий ежедневно отчитываются о наличии топлива.

В крупнейших городах региона, например, Сочи, Краснодаре, Анапе и Геленджике, ситуация мониторится ежедневно. Администрации оперативно публикуют списки работающих заправок и предупреждают о временных ограничениях.

Ситуация с бензином в Сочи 2 июля 2026 года

В Сочи, по заявлению мэрии, работают 53 из 58 заправочных станций. Власти города отмечают, что топливного голода на курорте нет. Однако, чтобы пресечь деятельность перекупщиков и обеспечить ресурсом всех желающих, сетевые АЗС («Роснефть», «Лукойл», «Газпром») ввели временные лимиты: от 20 до 60 литров на один чек. Продажа топлива в канистры на многих АЗС ограничена или полностью запрещена.

Что происходит с бензином в Краснодаре 2 июля 2026 года

В Краснодаре ситуация аналогична: открыто 44 станции, а вот 60 заправок временно не отпускают топливо. Власти призывают горожан к благоразумию, объясняя, что скупка бензина про запас создает ненужные очереди для тех, кому топливо нужно здесь и сейчас.

Ситуация с бензином в Геленджике 2 июля 2026 года

В Геленджике штатно работают семь автозаправочных станций, при этом три заправки отпускают исключительно дизельное топливо.

Собственники сетей ввели временные ограничения на отпуск нефтепродуктов: топливо заправляют исключительно в автобаки, а лимит на одну машину составляет от 20 до 30 литров.

Ситуация с бензином в Анапе 2 июля 2026 года

Особо показателен опыт Анапы, где к наведению порядка привлекли чиновников, добровольцев и казачество. В Анапе волонтеры и казаки буквально взяли управление очередями на себя: они разделяют потоки машин, следят за тем, чтобы у одной колонки стояло не более двух авто, и сами контролируют процесс заправки, исключая возможность наполнения канистр для перепродажи.

Как сейчас заправиться на Кубани

Власти всех уровней призывают автомобилистов следовать простым правилам, чтобы избежать проблем:

1. Не создавать ажиотаж. Искусственный спрос — главный враг стабильности.

2. Следить за официальными данными. Вся актуальная информация о наличии марок бензина (АИ-92, АИ-95, АИ-100, ДТ) ежедневно публикуется в соцсетях администраций муниципалитетов.

3. Использовать альтернативы. Если на ближайшей заправке нужного топлива нет или очередь слишком велика, стоит проверить информацию об альтернативных станциях. Как правило, в радиусе пары километров всегда есть рабочие АЗС.

Ситуация находится под контролем регионального правительства и профильных ведомств. Поставки топлива в регион идут по графику, и по мере спада ажиотажного спроса работа АЗС должна вернуться в привычный формат.