Казаки и добровольцы координируют очереди на АЗС в пригороде Анапы

К каждой колонке допускается не более двух машин Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Анапе к наведению порядка на автозаправочных станциях привлекли сотрудников местных администраций, казачество и волонтеров. Об этом рассказала глава города-курорта Светлана Маслова.

«Пока Правительство решает стратегические вопросы по поставкам топлива, мы на местном уровне принимаем необходимые меры по упорядочиванию ситуации на заправках», - написала она в своем телеграм-канале.

Эксперимент по поддержанию дисциплины и регулированию потоков успешно стартовал в сельских округах Анапы. Там добровольцы и казаки организовали четкую схему движения: транспорт разделяют на подъездах к АЗС в зависимости от расположения топливного бака и необходимой марки горючего. Это помогло полностью исключить беспорядочные заторы на территории станций. Кроме того, введено жесткое правило: у одной колонки может одновременно находиться не более двух автомобилей.

Чтобы пресечь деятельность перекупщиков и исключить продажу дефицитного топлива в канистры, представители казачества самостоятельно заправляют машины, контролируя весь процесс.

По сообщению Масловой, внедрение этих мер уже принесло весомые результаты: хаос на заправках прекратился, а время ожидания в очередях значительно сократилось. В связи с успехом эксперимента администрация Анапы приняла решение масштабировать данную практику и на городские автозаправочные комплексы, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность для всех автомобилистов.

Ранее стало известно, что волонтеры вышли на АЗС в Новороссийске.

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