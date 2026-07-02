На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным на 2 июля в Краснодаре функционируют 44 АЗС. Актуальную информацию о работе автозаправочных станций опубликовал Муниципальный центр управления краевой столицы.

На работающих заправках топливо распределилось следующим образом:

АИ-92 есть в наличии на 38 АЗС;

АИ-95 доступен на 31 АЗС;

АИ-100 можно приобрести на 20 АЗС;

Дизельное топливо имеется на 42 АЗС.

Ограничения на заправках в Краснодаре 2 июля 2026

Для стабилизации ситуации на некоторых станциях по решению собственников введены ограничения – топливо заправляют только непосредственно в баки автомобилей (отпуск в канистры и другую тару временно приостановлен).

Кроме того, сообщается, что 59 заправок города временно не отпускают топливо, а еще 11 объектов закрыты на плановый ремонт или ребрендинг.

В МЦУ Краснодара отметили, что меры для нормализации ситуации на топливном рынке сейчас принимаются на всех уровнях власти.

«Просим не закупать топливо впрок – это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей», – призвали жителей и гостей города.

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