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По данным на 2 июля в Краснодаре функционируют 44 АЗС. Актуальную информацию о работе автозаправочных станций опубликовал Муниципальный центр управления краевой столицы.
На работающих заправках топливо распределилось следующим образом:
АИ-92 есть в наличии на 38 АЗС;
АИ-95 доступен на 31 АЗС;
АИ-100 можно приобрести на 20 АЗС;
Дизельное топливо имеется на 42 АЗС.
Для стабилизации ситуации на некоторых станциях по решению собственников введены ограничения – топливо заправляют только непосредственно в баки автомобилей (отпуск в канистры и другую тару временно приостановлен).
Кроме того, сообщается, что 59 заправок города временно не отпускают топливо, а еще 11 объектов закрыты на плановый ремонт или ребрендинг.
В МЦУ Краснодара отметили, что меры для нормализации ситуации на топливном рынке сейчас принимаются на всех уровнях власти.
«Просим не закупать топливо впрок – это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей», – призвали жителей и гостей города.
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