Бензин везут на заправки Новороссийска Фото из архива КП

Бензин везут на заправки Новороссийска. Топливо в ближайшее время доставят на АЗС «Роснефть».

Бензин АИ-92 и АИ-95 в Кирилловке (промзона, район 1-й Ж/Д петля) ожидается к обеду. Поставка дизельного топлива остается под вопросом.

В поселок Верхнебаканский бензин АИ-92 доставят после обеда. Дизельное топливо везут.

На территории Цемдолина («Золотая рыбка») к обеду ожидается бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. На заправку у гипермаркета «Лента» АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо ожидается в ближайшее время.

Напомним, в Новороссийске запустили чат-бот с актуальной информацией о бензине.