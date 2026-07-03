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НовостиОбщество3 июля 2026 9:32

Бензин везут на заправки Новороссийска

В Новороссийске везут бензин на АЗС «Роснефть»
Валерия ПАВЛОВА
Бензин везут на заправки Новороссийска Фото из архива КП

Бензин везут на заправки Новороссийска Фото из архива КП

Бензин везут на заправки Новороссийска. Топливо в ближайшее время доставят на АЗС «Роснефть».

Бензин АИ-92 и АИ-95 в Кирилловке (промзона, район 1-й Ж/Д петля) ожидается к обеду. Поставка дизельного топлива остается под вопросом.

В поселок Верхнебаканский бензин АИ-92 доставят после обеда. Дизельное топливо везут.

На территории Цемдолина («Золотая рыбка») к обеду ожидается бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. На заправку у гипермаркета «Лента» АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо ожидается в ближайшее время.

Напомним, в Новороссийске запустили чат-бот с актуальной информацией о бензине.