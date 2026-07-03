Пляжи в Сочи могут закрыть из-за надвигающегося шторма

В Сочи объявлено штормовое предупреждение Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сочи готовится к серьезному ухудшению погоды: метеорологи выпустили штормовое предупреждение. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в выходные - с вечера 4 июля до конца 5 июля на территории Сочи и федеральной территории «Сириус».

По прогнозам, курорт накроют сильные дожди и ливни, которые будут сопровождаться грозами, а местами и градом. Ветер усилится, его скорость достигнет 15–17 метров в секунду. В некоторых районах интенсивность осадков может соответствовать критериям опасных явлений.

Из-за обильных дождей на реках возможен резкий подъем уровня воды, в отдельных местах он превысит неблагоприятные отметки. Также сохраняется риск схода небольших селевых потоков. Кроме того, на участке от Магри до Веселого есть вероятность формирования смерчей над морем.

«Пользователи пляжных территорий будут принимать решение об открытии пляжей для купания, исходя из текущих погодных условий», - рассказали в мэрии Сочи.

По распоряжению главы курорта Андрея Прошунина все городские службы работают в усиленном режиме. Контроль за ситуацией ведет городской оперативный штаб.

Жителей и гостей курорта просят соблюдать меры предосторожности: позаботиться о сохранности имущества, не отдыхать рядом с водоемами и не отправляться в горы. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

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