Ливни, крупный град, смерчи над морем: Экстремальная погода ожидается на Кубани в выходные

В крае действует штормовое предупреждение Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Краснодарский край надвигается мощный штормовой фронт. Синоптическая ситуация в регионе резко ухудшится уже во второй половине дня пятницы, 3 июля. Как сообщила «КП»-Кубань» заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова, регион окажется в передней части активного циклона, центр которого расположится над Крымом.

«Из-за надвигающейся непогоды на Кубани объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать до конца суток 5 июля. На протяжении всех выходных по всей территории края ожидаются дожди, местами переходящие в сильные, ливни с грозами и крупным градом. Из-за обильных осадков прогнозируется опасный подъем уровня воды в реках в южной половине края, включая Черноморское побережье», – рассказала Светлана Попова.

Прохождение холодного фронтального раздела будет сопровождаться шквалистым усилением ветра, его порывы могут достигать 20–25 метров в секунду.

Кроме того, выпущено штормовое предупреждение по смерчам. Начиная с полудня 3 июля, а также 4 и 5 июля существует высокая вероятность формирования смерчей над Черным морем. Метеорологи объясняют это тем, что морская вода уже прогрелась до +26 °C, и заходящий холодный воздух создаст мощный температурный контраст. Циклон будет буквально втягивать воду с поверхности моря и обрушивать ее на сушу в виде экстремальных ливней.

Температура воздуха в Краснодарском крае

Днем 3 июля днем еще сохранится жара. По краю прогнозируют +28…+33 градусов, а на северо-востоке региона и вовсе ожидается до +36.

Ночи на выходных будут теплыми, в том числе благодаря плотной облачности – +18…+23 °C. В предгорьях традиционно прохладнее – +12…+17.

4 июля температура начнет опускаться, днем столбики термометров покажут +24…+29 градусов.

5 июля похолодание усилится, в дневные часы ожидается всего +22…+27 °C.

«Погода начнет стабилизироваться в понедельник, 6 июля. Осадки утихнут, и в большинстве районов края установится сухая погода. Небольшие дожди и облачность сохранятся только в юго-восточных предгорных районах. При этом температура воздуха в начале рабочей недели останется в пределах +23…+28 °C», – говорит синоптик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кубань накроет непогода: в регионе ждут крупный град и подъем уровня рек

Целая серия мощных смерчей закрутилась у побережья Сочи: очевидцы публикуют шокирующие кадры и сравнивают с 2001 годом