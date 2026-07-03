Аэропорт Сочи обслуживает до 250 рейсов в сутки в условиях ограничений на полеты

Аэропорт Сочи Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Несмотря на вынужденные корректировки в расписании, сочинский аэропорт сохраняет высокую пропускную способность, обслуживая до 250 рейсов в сутки. При этом сразу после снятия ограничений службы аэропорта максимально быстро возвращаются к штатному графику движения воздушных судов. Об этом рассказал мэр Сочи Андрей Прошунин после выездной проверки в Международном аэропорту Сочи.

Прошунин лично проконтролировал работу авиагавани в условиях введения временных ограничений на полеты. Глава города оценил слаженность действий всех служб и оперативность принятия решений в нестандартных ситуациях.

«Сейчас в Сочи отдыхают почти 150 тысяч туристов, и для многих именно аэропорт становится началом и завершением отпуска, - отметил Андрей Прошунин. - Наша общая задача - сделать все возможное, чтобы люди своевременно получали необходимую информацию и помощь, а вынужденные изменения в расписании доставляли как можно меньше неудобств».

Для минимизации неудобств при задержках вылетов администрацией города выстроено четкое взаимодействие между руководством аэропорта, авиакомпаниями, туроператорами и представителями гостиничного бизнеса.

Генеральный директор аэропорта Сочи Алексей Комаров доложил мэру, что все подразделения переведены на усиленный режим работы. Для пассажиров в терминалах созданы дополнительные зоны ожидания, организовано оперативное информирование и оказывается вся необходимая поддержка. Глава курорта отметил, что безусловным приоритетом остается безопасность пассажиров, однако поддержание высокого уровня сервиса и гостеприимства в Сочи должно оставаться неизменным при любых обстоятельствах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из Сочи запустили еженедельные прямые авиарейсы в Оман