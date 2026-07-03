Бездомные собаки напали на девочку в Краснодаре: Следком ищет виновных в халатности

Возбуждено уголовное дело в связи с нападением бездомных собак на ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре возбуждено уголовное дело после нападения стаи бродячих собак на ребенка. Поводом для расследования стала информация, выявленная следователями в ходе мониторинга социальных сетей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел на улице Уральской в Карасунском внутригородском округе. По предварительным данным, во дворе жилого дома на девочку набросилась свора безнадзорных животных. Одна из собак укусила ребенка, из-за чего пострадавшей потребовалась помощь медиков.

«По данному факту следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ)», – сообщили в ведомстве.

В рамках расследования следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за контроль численности и отлов бездомных животных в краевом центре.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех деталей случившегося. Руководитель следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов поставил ход расследования данного дела на личный контроль в аппарате ведомства.

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