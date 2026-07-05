В Новороссийске планируют создать систему для электронной очереди на заправках Фото из архива КП

В Новороссийске может появиться система для электронной очереди на АЗС. Проработать возможность создания такого сервиса поручил глава города Андрей Кравченко.

Система, в которой будет отображена очередь на заправках, позволит сократить скопление машин.

«Главные задачи на сегодняшний день – наладить логистику поставок топлива на АЗС, снизить ажиотажный спрос и обеспечить население достоверной информацией. Для удобства водителей на заправках продолжают дежурить волонтеры, их количество будет увеличено», – сказал Андрей Кравченко.

В Новороссийске 5 июля отпускают топливо 13 заправок.