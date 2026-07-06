Более полутысячи школ и детских садов отремонтируют на Кубани к 1 сентября

В школах и детсадах отремонтируют пищеблоки Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

К началу нового учебного года в Краснодарском крае планируется капитально обновить более 520 образовательных учреждений. На модернизацию кубанских школ и детских садов из бюджета выделили свыше 1,7 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани отметил, что создание современной и комфортной образовательной среды является приоритетной задачей властей, поскольку именно в стенах учебных заведений закладывается основа для успешного будущего подрастающего поколения.

«В школах и детских садах ребята проводят большую часть своего времени – получают знания и общаются со сверстниками. Поэтому важно, чтобы учебные заведения были комфортными, соответствовали современным стандартам образования», – сказал Кондратьев.

Губернатор рассказа, что на выделенные деньги обновят фасады зданий, благоустроят прилегающие территории, отремонтируют классы, актовые залы и пищеблоки, а также закупят новое интерактивное оборудование.

Все ремонтные работы на объектах планируется завершить до 1 сентября.

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