100 выпускников получили медали и поставили новый рекорд в Геленджике

Фото: vk.com/aabogodistov

В Геленджике зафиксирован исторический рекорд: по итогам учебного года обладателями медалей за особые успехи в учебе стали сразу 100 выпускников. Юные жители курорта получили 60 золотых и 40 серебряных наград. Для сравнения: годом ранее число медалистов в городе составляло 86 человек.

Глава Геленджика Алексей Богодистов поздравил ребят с выдающимся результатом в своих социальных сетях, отметив, что за этим достижением стоит 11 лет упорного и кропотливого труда.

«Медали не гарантируют легкой жизни, но они подтверждают главное: вы умеете преодолевать трудности и идти к цели», — отметил мэр.

Обращаясь к вчерашним школьникам, глава города добавил, что впереди у них ответственный этап — выбор профессии и получение высшего образования. Он также призвал ребят не забывать родной город, и сказал, что Геленджик нуждается в молодых квалифицированных специалистах, которые после окончания вузов смогут вернуться на малую родину и внести свой вклад в ее развитие.

«Спасибо родителям за поддержку и веру в своих детей. Низкий поклон учителям, которые учили думать, спорить, не бояться ошибаться. Дорогие ребята, гордимся вами и верим, что это только начало. В добрый путь!» — написал в своих соцсетях Богодистов.

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