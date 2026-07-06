В Краснодаре 1 сентября откроется новая школа в поселке Березовом

В Краснодаре 1 сентября откроют новую школу Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре 1 сентября распахнет свои двери новая общеобразовательная школа в поселке Березовом. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов. Школа, расположенная на улице Профессора Малигонова, рассчитана на 1550 учеников.

«Эта большая и долгожданная школа откроет свои двери 1 сентября. Район активно развивается, здесь продолжается жилая застройка. 1550 новых мест — серьезная прибавка к системе образования Краснодара, которая поможет разгрузить соседние школы», — подчеркнул Наумов.

Образовательное учреждение полностью укомплектовано мебелью и необходимым оборудованием. В нем предусмотрены два актовых и три спортивных зала, а также помещения для хореографии и лечебной физкультуры (ЛФК). Учебные блоки разделены по возрастным группам.

Прилегающая территория благоустроена: здесь обустроены футбольное поле и многофункциональная спортплощадка для легкой атлетики, баскетбола и сдачи норм ГТО. Установлены скамейки, смонтировано освещение и ограждение. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодара, специалисты завершают устройство тротуара вдоль школы, который также будет готов к 1 сентября.

Ранее стало известно, что новая школа «Поколение» и вузы Кубани подписали соглашения о сотрудничестве. Инновационный центр образования будет готовить кадровый резерв Кубани.