На Кубани построят два новых завода по производству стекла и алюминия

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Краснодарский край заключил два важных инвестиционных соглашения на общую сумму 2,3 миллиарда рублей в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Договоренности, подписанные вице-губернатором региона Александром Руппелем с инвесторами и главами муниципалитетов, предусматривают строительство двух новых промышленных предприятий.

«Производство стекольной продукции – важная часть отрасли строительных материалов. Краснодарский край занимает лидирующие позиции в стране по темпам жилищного строительства, мы также вышли на высокие темпы возведения социальных и промышленных объектов», – сказал Александр Руппель.

Он также отметил, что это создает широкий рынок для производителей строительных материалов, а подписанные договоренности укрепят промышленный суверенитет края по линии производства стекольной продукции. После открытия предприятий в регионе появятся 350 новых рабочих мест.

В Краснодаре создадут предприятие полного цикла, которое будет специализироваться на переработке алюминиевого профиля и производстве светопрозрачного остекления.

В Динском районе построят новый завод по обработке стекла. Его производственная мощность составит до 6 тысяч тонн готовой продукции в год.

Эти новые предприятия станут частью общего инвестиционного портфеля Кубани, который на сегодняшний день включает 760 проектов на общую сумму 5,2 триллиона рублей.

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