Где в Краснодарском крае пройдут дожди 7 июля: синоптик дал ответ

Местами по краю ожидаются дожди Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 8 июля, на северо-западную часть Краснодарского края, включая Краснодар, будет влиять солнечный и теплый барический гребень, обеспечивающий сухую погоду. А вот в южных районах Кубани местами ожидаются дожди, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«На юго-востоке региона кратковременными дождями и грозами отметится обосновавшийся над Северным Кавказом небольшой циклон», – сообщает синоптик.

В краевой столице 7 июля осадков не ожидается. Температура воздуха днем достигнет +29…+31 °C. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 1–6 м/с. Атмосферное давление незначительно понизится и составит 756 мм ртутного столба, что соответствует норме.

9 июля в Краснодаре сохранится сухая погода. Ночью столбики термометров покажут +17…+19 °C, а днем воздух вновь прогреется до +29…+31 °C.

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