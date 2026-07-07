Новороссийский филиал ЦОК АПК подтвердил качество 800 тонн кубанского гороха

Подтвержден 1-й класс качества 800 тонн кубанского гороха урожая 2026 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» завершили проверку качества первой крупной партии гороха урожая 2026 года. Исследованию подверглись 800 тонн зерна, выращенного на полях Краснодарского края. Образцы прошли строгие испытания на соответствие национальному стандарту ГОСТ 28674-2019 и требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

По результатам лабораторной экспертизы кубанскому гороху присвоен 1-й класс качества. Продукция продемонстрировала отличные показатели: влажность зерна составила всего 12,6%, а содержание сорных и зерновых примесей оказалось на минимальном уровне — 0,9% и 0,71% соответственно.

«Отдельно стоит отметить, что в партии полностью отсутствуют следы повреждения гороховой зерновкой и гороховой плодожоркой», – сказал заместитель заведующего испытательной лабораторией Краснодарского пункта Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Дмитрий Савченко.

Такое высокое качество объясняется особенностями биологического цикла зимующего гороха: раннее возобновление вегетации позволяет культуре сформировать бобы до периода массового размножения вредителей.

Уточняется, что протоколы испытаний стали основанием для регистрации декларации о соответствии. Это гарантирует отсутствие в зерне токсинов и пестицидов, что является обязательным условием для реализации продукции на рынке.

По данным регионального Минсельхоза, уборочная кампания на Кубани в самом разгаре. Аграрии уже обмолотили 80% площадей зимующего гороха (более 4 тыс. га) и приступили к уборке яровых сортов. Всего в текущем году сельхозпроизводители края засеяли этой культурой 170 тыс. гектаров.

Ранее сообщалось, что экспорт сельхозпродукции в Китай через Новороссийск вырос в 1,6 раза за полгода.