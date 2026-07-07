Операторы БПЛА «Южной» группировки войск уничтожили украинский «Град» в ДНР

Операторы БпС «Южной» группировки войск уничтожили РСЗО «Град» ВСУ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бойцы подразделения беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили реактивную систему залпового огня «Град» противника в Донецкой Народной Республике. ОБ этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Как рассказали в ведомстве, в ходе разведки местности расчет БПЛА «Zala» зафиксировал перемещение украинской боевой машины БМ-21 «Град» калибра 122 мм, которая ранее вела обстрел позиций российских сил. Координаты вражеской установки оперативно передали на командный пункт. После подтверждения цели по ней был нанесен высокоточный удар барражирующим боеприпасом «Ланцет». В результате попадания артиллерийская установка ВСУ была полностью выведена из строя.

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