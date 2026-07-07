В Краснодаре прошел фестиваль изобразительного искусства «Связь поколений»

Фото: Краснодарская краевая организация ВТОО «Союз художников России»

Перед Днем семьи, любви и верности выставочный зал Союза художников России в Краснодаре (ул. Октябрьская, 51) стал центром притяжения для творческого сообщества. Здесь прошел фестиваль «Связь поколений». Как сообщают организаторы, главная цель события – укрепить семейные ценности и поддержать преемственность в кубанской школе изобразительного искусства.

Мероприятие стало площадкой для конструктивного диалога между мэтрами живописи, художниками-педагогами и начинающими авторами. Насыщенная программа позволила гостям не только оценить работы признанных мастеров на тематической выставке, но и принять активное участие в творческом процессе.

Для детей и родителей провели мастер-классы по акварельной живописи и работе с гуашью, обзорные экскурсии по выставке от заслуженных художников Ирины Седовой и Геннадия Квашуры, лекцию об эволюции образа матери в мировой живописи, урок по созданию традиционной народной куклы-оберега «Подорожница» и другие.

Фестиваль привлек посетителей всех возрастов. Как отметили организаторы, поддержка Министерства культуры Краснодарского края и активное участие волонтеров позволили создать атмосферу, в которой искусство становится инструментом духовно-нравственного воспитания.

«Фестиваль «Связь поколений» показал, что традиционные ценности и творчество способны объединять людей всех возрастов», – рассказали в пресс-службе Краснодарской краевой организации ВТОО «Союз художников России».

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