В Сочи спасатели эвакуировали из каньона туриста из Владивостока с травмой

Фото: пресс-служба ЮПРСО МЧС России

43-летний мужчина, приехавший на отдых в Сочи из Владивостока, получил травму во время прогулки по живописному каньону Белые скалы в Сочи. После падения он не смог самостоятельно передвигаться по скользким ступеням и каменистым выступам и обратился за помощью в экстренные службы.

Операцию по эвакуации травмированного туриста из труднодоступного каньона реки Большая Хоста в Сочи провели сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России совместно с АСО «Кубань-СПАС».

Оперативно прибывшие на место спасатели оказали пострадавшему первую помощь. Затем, используя специальные носилки, они бережно транспортировали мужчину по сложному лесному массиву до ближайшей дороги. Там травмированного туриста передали бригаде медиков скорой для дальнейшего оказания помощи.

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