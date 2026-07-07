Бензин по 187 рублей: в Краснодаре поймали нелегального продавца горючего

Мужчина пытался нелегально продать 240 литров топлива Фото: Андрей ГРЕЧАННИК. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские в Краснодаре пресекли нелегальную торговлю топливом. У жителя краевой столицы изъяли 240 литров бензина и дизельного топлива.

Как рассказали в правоохранительных органах, оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю получили сигнал о том, что 22-летний краснодарец продает горючее без разрешительных документов. В ходе проверки информация подтвердилась.

Молодой человек реализовывал топливо по цене 187 рублей за литр. В отношении нарушителя составили административный протокол по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии).

«Ему назначено наказание в виде выплаты штрафа», – сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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