Везли почти тонну бензина на Кубань по завышенной цене. Двое ростовчан пытались нажиться на ситуации с топливом

Бензин везли в тарах из Ростова-на-Дону в Краснодар Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае остается напряженной ситуация вокруг бензина. Не все заправки в регионе отпускают топливо. А на АЗС вводят ограничения, в том числе на покупку бензина в тару.

Но есть и те, кто пытается нажиться на ситуации с топливом. Власти призывают водителей не брать бензин с рук и сообщать о таких случаях в полицию. К слову, в Краснодаре уже задержаны двое спекулянтов.

Подзаработать решили 21-летний и 22-летний парни из Ростовской области. Через мессенджер они связались с оптовым заказчиком из Краснодара. Бензин в соседний регион везли на арендованной машине без номеров - топливо купили на заправке в Ростове-на-Дону. Всего в Краснодар доставили в тарах 1 тысячу литров АИ-95.

Продавать бензин сообщники планировали по завышенной стоимости. Но не успели – «бизнес прогорел», когда к ним нагрянули полицейские. Сотрудники обнаружили емкости с топливом и пятитысячные купюры.

Топливо и машину полицейские изъяли.

«В действиях указанных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ “Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности” Проводится проверка», – сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Теперь спекулянтам грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в Краснодарском крае рабочая группа по топливообеспечению региона выработала пакет оперативных мер для стабилизации работы автозаправок. Решения призваны ускорить логистику и уменьшить очереди на АЗС в период перестройки поставок.

Тем временем в Новороссийске 3 июля бензин отпускают только по топливным картам. На заправках топлива нет.

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