7 июля в городе-курорте работают 24 АЗС Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Анапе по данным на утро 7 июля работают 24 автозаправочные станции. При этом на 9 из них собственники ввели ограничения – топливо отпускают исключительно по топливным картам и для спецтранспорта. Актуальные данные по АЗС курорта предоставила пресс служба администрации города.

На 20 АЗС действуют лимиты на объем топлива, который можно залить в бак:

- на семи станциях — по 30 литров АИ 92, АИ 95 и ДТ;

- на четырех станциях — по 40 литров АИ 92, АИ 95 и ДТ;

- на пяти станциях — по 50 литров ДТ;

- на трех станциях — по 60 литров ДТ;

- на двух станциях — по 200 литров ДТ.

Кроме того, на всех АЗС запрещен отпуск топлива в канистры и иные емкости.

По наличию марок топлива ситуация следующая:

АИ 92 доступен на 19 АЗС;

АИ 95 — на 16 АЗС;

АИ 100 — только на 1 АЗС;

дизельное топливо — на 21 АЗС.

Отмечается, что власти всех уровней принимают меры для стабилизации топливного рынка. Жителей и гостей Анапы просят не создавать ажиотажный спрос и не закупать бензин впрок.

«Это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей», – поясняют в мэрии.

Отмечается, что в течение дня ситуация может меняться.

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