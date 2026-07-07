Где в Геленджике есть бензин 7 июля

7 июля в Геленджике функционируют восемь автозаправочных станций Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Геленджике сохраняется особый режим отпуска топлива на автозаправочных станциях. Об этом сообщила пресс служба администрации города.

По данным утро 7 июля, в городе работают восемь АЗС. Собственники станций ввели ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей, объем заправки ограничен — до 20, 30 или 50 литров на машину.

Доступность разных марок топлива сейчас неравномерная:

АИ 95 есть на трех АЗС;

АИ 92 — также на трех станциях;

дизельное топливо доступно на всех восьми АЗС, при этом пять из них реализуют только ДТ.

Для удобства водителей администрация опубликовала список ближайших альтернативных АЗС:

- «Роснефть» (мкр Черемушки) — отпускают до 30 л на авто;

- «Роснефть» (ул. Туристическая) — до 30 л, только по топливным картам;

- «Лукойл» (ул. Островского, кольцо, с. Архипо Осиповка) — реализуют дизельное топливо;

- «Газпромнефть» (М 4 «Дон», объездная) — до 30 л на авто;

- «Газпромнефть» (ул. Ходенко и Сухумское шоссе) — отпуск дизельного топлива.

«Все необходимые запасы в городе имеются», – говорят в пресс-службе администрации Геленджика.

В администрации отмечают, что власти разных уровней прорабатывают меры для стабилизации обстановки. Жителей и гостей Геленджика просят не закупать горючее впрок: это позволит уменьшить очереди и обеспечить доступ к топливу для всех автомобилистов.

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