В Краснодаре призвали сообщать о перепродаже бензина в полицию Фото из архива КП

Глава Краснодара призвал сообщать о перепродаже бензина по завышенным ценам в полицию. Ситуация с топливом в городе остается на особом контроле.

«По возможности откажитесь от несрочных поездок и не заправляйтесь впрок. В городе есть факты перепродажи топлива по завышенным ценам. Если сталкиваетесь с такими перекупщиками, сообщайте об этом по телефону 102», – сказал Евгений Наумов.

С утра 7 июля в краевом центре топливо отпускают 65 заправок. Но в течение дня ситуация на АЗС может меняться. Вне очереди по путевым листам топливо отпускают экстренным и коммунальным службам. В приоритетном порядке заправляют и общественный транспорт.

«Поручил коллегам обратить особое внимание на обеспечение топливом социальных служб и соцучреждений», – сказал глава Краснодара.

На заправках города дежурят полицейские и казаки. Они следят за порядком и при необходимости регулируют дорожное движение.