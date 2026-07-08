Над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями сбили украинские БПЛА Фото из архива КП

Над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями сбили украинские БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 20:00 7 июля до 8:00 8 июля над регионами России перехвачены и уничтожены 415 украинских беспилотников самолетного типа. В том числе дроны сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской областями.

Беспилотники уничтожены над Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и Татарстаном.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» сообщала о том, что в станице Смоленской Северского района обломки дрона упали на территорию одного из промышленных объектов.