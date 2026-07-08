День семьи, любви и верности отмечают 8 июля Фото: Евгения ГУСЕВА

Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем семьи, любви и верности. Праздник отмечают 8 июля – дата приурочена к Дню памяти святых Петра и Февронии.

По словам главы региона, Краснодарский край исторически силен крепкими, большими семьями, в которых из поколения в поколение передают уважение к старшим, любовь к родной земле, готовность трудиться и беречь Отечество.

«Семьи Кубани – это настоящее богатство, гордость и прочная опора нашего края. Среди них есть супружеские пары, отметившие золотые свадьбы, многодетные, трудовые династии», – сказал Вениамин Кондратьев.

Каждой кубанской семье губернатор пожелал благополучия, гармонии и согласия.

Напомним, в День семьи, любви и верности в Краснодаре пройдут праздничные фестивали и концерты.