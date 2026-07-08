Краснодарский край лидирует среди регионов РФ по числу бронирований на осень

По количеству бронирования на июль и август Краснодарский край стал вторым Фото: Оксана ЗУЙКО

Краснодарский край лидирует среди регионов РФ по числу бронирований на октябрь и сентябрь 2026 года. Результаты исследования представлены сервисом Bronevik.com.

Осенью на Краснодарский край приходится 22% бронирований. Второе место занимает Санкт-Петербург (14%), а третье – Москва (9%).

По количеству бронирований на июль и август Краснодарский край стал вторым (13%). Лидирует Санкт-Петербург – 15%. В июне по числу бронирований Краснодарский край занимал третье место, пишет ТАСС.

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