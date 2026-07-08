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НовостиОбщество8 июля 2026 6:52

В Краснодаре изменят схему движения на въезде к колледжу по улице Сормовской

Въезд на территорию у колледжа по улице Сормовской в Краснодаре ограничат
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре изменят схему движения на въезде к колледжу по улице Сормовской Фото из архива КП

В Краснодаре изменят схему движения на въезде к колледжу по улице Сормовской Фото из архива КП

В Краснодаре изменят схему движения на въезде к колледжу по улице Сормовской, 5/1. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Въезд на территорию, прилегающую к Краснодарскому педагогическому колледжу, ограничат. Изменения начнут действовать с 1 августа – здесь установят соответствующий дорожный знак.

«Ограничение вводится для обеспечения безопасности. Въезд к зданию колледжа будет разрешен только транспорту экстренных и оперативных служб – полиции, скорой помощи, пожарной охраны и аварийно-спасательных служб», – объяснили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» сообщала о том, что на перекрестке улиц Азовской и Красных Партизан в Краснодаре заработала новая полоса.