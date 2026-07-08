КубГУ вошел в рейтинг вузов РФ с самыми высокими зарплатами выпускников-юристов Фото из архива КП

Кубанский госуниверситет вошел в число вузов России с самыми высокими зарплатами выпускников-юристов. Результаты исследования представлены сервисом по поиску работ SuperJob.

КубГУ занимает 16-е место рейтинга. Средняя зарплата выпускников юрфака составляет 105 тысяч рублей. Это на 13 тысяч рублей больше, чем годом ранее. Отмечается, что 68% выпускников остаются работать в Краснодаре.

На первом месте по уровню зарплат находится МГИМО – 230 тысяч рублей. В городе обучения остаются 98% выпускников-юристов. Второе место занимает МГУ им. Ломоносова – 200 тысяч рублей. На третьей позиции по уровню зарплат выпускников находится СПбГУ. Юристы в среднем получают 180 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» сообщала о том, что КубГУ занял 14-е место в рейтинге с высокими зарплатами выпускников-экономистов.