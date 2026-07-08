«Дорога зовет»: 23-летний путешественник с балалайкой продолжил тур по стране после серьезного ДТП

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Путешественник Клим Калужских, странствующий по России с музыкальным инструментом, вернулся к дороге после тяжелого ДТП. Несмотря на серьезные травмы, 23-летний парень не отказался от мечты увидеть страну. Сейчас он едет на юг из Москвы, но в обновленном формате путешествия.

Клим родом из Магадана, а старт большому пути дал в Новосибирске. Его маршрут был непростым: за время путешествия ему довелось столкнуться с 50-градусными морозами, ночевать в сугробах, сменить несколько велосипедов и музыкальных инструментов. Конечной точкой одного из этапов стал поселок Батагай в Северной Якутии, после чего Клим вернулся к Колымской трассе. На лето у него были планы отправиться в горные походы на Алтае, а перед этим ненадолго заехать в Новосибирск.

Но 18 мая 2026 года все изменилось: на Чуйском тракте недалеко от Горно-Алтайска Клима сбил водитель «Лады Ларгус». В тот момент путешественник был сильно переутомлен. Он много ездил по ночам, и из-за недосыпа даже не запомнил сам момент аварии. В результате ДТП велосипед и аккордеон Клима оказались полностью разбиты, а сам он получил тяжелые травмы: перелом семи ребер, оскольчатый перелом ключицы со смещением, повреждение лопатки и пальца.

Клима экстренно госпитализировали, а затем перевезли в Новосибирск для операции на ключице. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Сейчас парень идет на поправку: ребра и палец уже зажили, плечевой сустав зафиксирован бандажом до полного сращения кости. Врачи на месяц запретили ему играть на аккордеоне, поэтому Клим нашел временную альтернативу — взял в руки балалайку. Она легче и компактнее, так что музицировать можно даже в период восстановления.

Больше месяца путешественник провел в Новосибирске, проходя реабилитацию. Он старался беречь силы: много гулял и отдыхал, в том числе купался в Оби. Но долго сидеть на месте Клим не смог — дорога зовет. 2 июля он снова отправился в путь, хотя теперь формат путешествия изменился: вместо велосипеда парень передвигается на поезде, а вместо аккордеона берет с собой балалайку.

«Я сделал вывод, что буду выезжать в дорогу только полностью отдохнувшим. Параллельно думаю о покупке нового аккордеона. В отличие от балалайки, он громче и лучше приспособлен к походным условиям. Да и с песней по жизни шагается веселее. Сейчас еду из Москвы на юг», — поделился Клим в беседе с Горсайтом.

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