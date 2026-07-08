Более двух километров канализационных сетей обновят в Белореченске

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Белореченске стартовали работы по обновлению системы водоотведения. Как рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края, модернизация коммунальных сетей проходит в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры», которая является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Подробностями проекта поделился министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов. По его словам, специалисты реконструируют ключевой участок канализационного коллектора по улице Ленина. Общая протяженность обновляемых сетей составит более двух километров.

«Это минимизирует риски порывов, подтоплений и засоров из-за изношенных труб. В ходе капремонта применяют современные долговечные материалы, устойчивые к коррозии и перепадам температуры», – рассказал он.

Полностью завершить все запланированные работы и сдать объект в эксплуатацию планируется в 2027 году.

Ранее сообщалось, что в Белореченске направят 5,4 млн рублей на жилье для пострадавших от снегопада в конце 2025 года.