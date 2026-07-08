На Кубани ожидаются ливни, град и сильный ветер 8 июля

На Кубани прогнозируют ухудшение погоды Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Значительное ухудшение погоды прогнозируют на Кубани во второй половине дня 8 июля. Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды выпустил штормовое предупреждение, действующее до конца суток.

Согласно данным синоптиков, начиная с 12:00–14:00 часов и до завершения дня, в большинстве районов Краснодарского края ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Жителям и гостям региона следует быть готовыми к сильным дождям, ливням, грозам и граду. Помимо этого, прогнозируется значительное усиление ветра, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.

Штормовое предупреждение охватывает большую часть территории края. В связи с этим экстренные службы настоятельно рекомендуют населению соблюдать повышенные меры предосторожности, по возможности оставаться дома и внимательно следить за оперативными сводками.

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