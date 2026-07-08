На Кубани обновляют более 17 километров дорог к больницам

Дороги обновляют в Ленинградском округе, Динском, Лабинском и Мостовском районах Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В четырех муниципалитетах Кубани активно обновляют дорожную инфраструктуру, ведущую к медицинским учреждениям. В общей сложности отремонтируют более 17 километров подъездных путей к больницам, поликлиникам и медцентрам. Эти работы реализуются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В список территорий, где проходят дорожные ремонты, вошли Ленинградский округ, а также Динской, Лабинский и Мостовской районы. Проект предусматривает не только новое дорожное полотно, но и комплексное благоустройство.

«Главная цель нацпроекта – повышение качества жизни в регионах. Именно поэтому эти дороги включаются в программы дорожных ремонтов в приоритетном порядке, – рассказал вице-губернатор Евгений Пергун. – В текущем году комплексно обновим 17,2 километра участков трасс, обеспечивающих подъезд к учреждениям здравоохранения».

При проведении работ также уделяется созданию удобной и безопасной среды для посетителей медучреждений. В планы входит обустройство или расширение парковочных мест, создание новых тротуаров и пешеходных дорожек, а также строгое соблюдение требований доступной среды для маломобильных групп населения.

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