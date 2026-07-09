В Сочи сносят незаконную постройку на улице Садовой

Фото: администрация Сочи

В Адлерском районе Сочи приступили к демонтажу самовольной постройки на улице Садовой. Объект возвели без необходимых разрешений и с нарушением правил землепользования и застройки.

Как сообщили в департаменте муниципального земельного контроля администрации Сочи, история вопроса началась еще в 2022 году. Тогда администрация Сочи обратилась в суд, и в ноябре того же года было вынесено решение о сносе самостроя. Несмотря на то, что вердикт вступил в законную силу, долгое время он не исполнялся.

В октябре 2024 года приставами было возбуждено исполнительное производство. После этого власти получили право организовать снос силами подрядчика, а затраты впоследствии взыскать с владельца объекта.

По данным мэрии, сейчас демонтаж проводит сам застройщик.

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